気温は上がってきているのに、なぜか手足が冷たい。春服に変えた途端、体の冷えを感じやすくなっていませんか？40代以降に起こりやすい“春の冷え”は、気温だけでは説明できない体の変化が関係しています。季節の変わり目だからこそ起こる冷えの正体を知り、整え方を見直すことが大切です。“暖かいのに冷える”のはなぜ？春は気温が上がる一方で、朝晩の寒暖差が大きく、体温調整が難しい季節。そこに加わるのが、年齢とともに変