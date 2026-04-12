友人の子どもの“名付け親”になった筆者の夫。6年後の再会で待っていたのは、まさかの大ピンチでした。誇らしいはずの肩書きが一転、焦れば焦るほど深みにはまっていく。ヒヤヒヤのエピソードです。 ひらめきから始まった名付け親 ある日、友人夫妻に赤ちゃんが生まれました。 「名前を考えているんだけど」と相談を受け、その場の勢いで思いついた名前を口にしたのです。 深い意味があったわけではなく「パッとひら