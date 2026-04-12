◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ６―５広島（１２日・横浜）ＤｅＮＡのドラフト３位・宮下朝陽内野手（２２）がプロ１号となるソロ本塁打を放った。２点をリードされた７回２死。カウント２―２から床田の６球目。普段より指２、３本分短くバットを握り１４１キロの低め直球を逆方向にはじき返し「なんとか出ようっていう意識で立ちました。これまで打ったホームランの中で一番うれしい」。喜びをかみ締めるようにダイヤモンド