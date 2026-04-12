Mrs. GREEN APPLEが、「lulu.」に続くフェーズ3の2作目の新曲「風と町」を4月13日(月)AM0:00より配信リリースする。同曲はNHK連続テレビ小説『風、薫る』の主題歌として書き下ろされたもの。3月30日(月)より朝を彩ってきた楽曲がいよいよフルサイズでリリースを迎える形だ。なお、4月14日(火)夜7時57分から放送のNHK『うたコン』にて同曲のテレビ初パフォーマンスも予定されている。さらに同日夜9時30分からは、「風と町」をメンバ