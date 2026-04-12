◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人２―０ヤクルト（１２日・東京ドーム）ここぞの場面でジョーカーを切っった。３回無死一、二塁の先制機。ヤクルト・池山隆寛監督が３番・古賀に出したサインは送りバント。「初回、２回とチャンスを作りながら点が入っていなかったので優位に進めたくて先制点を取りにいった」。１４試合目で２度目のサインを古賀は冷静に受け止めた。「先に先制したいだろうなと思いながらサインを見たら送りバント」