メーガン妃がドラマ「SUITS／スーツ」で共演した俳優に、以前の「無視」という冗談まじりの指摘を受けて連絡を取った。 【写真】メーガン妃が撮影？ ヘンリー王子の先導でゲレンデを滑るアーチー王子 パトリック・Ｊ・アダムスは先日、同作で恋人役を演じたメーガン妃が、自身のブランドのジャムを一切送ってこなかったと吐露。おそらく自分のインスタグラムのフォロワー数