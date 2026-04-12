ウニオン・ベルリンが公式発表ドイツ・ブンデスリーガのウニオン・ベルリンは4月11日、マリー＝ルイーズ・エタ氏がトップチームの暫定監督に就任することを正式発表した。欧州1部リーグで女性監督が誕生した。ウニオンは同日にステフェン・バウムガルト監督のほか、アシスタントコーチのダニーロ・デ・ソウザ氏とケヴィン・マッケンナ氏の解任を発表。チームは冬の中断明け以降の14試合でわずか2勝にとどまっており、ブンデス