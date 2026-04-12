さまざまな品種の菊を冷蔵倉庫に運び込む農家の人。（資料写真、紅河＝新華社配信）【新華社昆明4月12日】中国雲南省紅河ハニ族イ族自治州開遠市の羊街郷には、約530ヘクタール余りの現代的な温室が一帯に広がっている。温室内では、菊をはじめとする花卉（かき）が次々と開花し、作業員たちは収穫や選別、梱包作業に追われている。ここで生産された切り花は、効率的な物流ネットワークと利便性が高く迅速な処理を行う通関施設に