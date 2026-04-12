「Ｗリーグ・プレーオフ決勝、デンソー７０−５１トヨタ自動車」（１２日、京王アリーナＴＯＫＹＯ）３戦先勝方式の第４戦が行われ、トヨタ自動車はデンソーに５１−７０で敗れ、４季ぶりの頂点を逃した。スタートから一進一退。前半は３３−３８の５点ビハインドで折り返したが、第３クオーター（Ｑ）開始直後から平下愛佳の３点シュートや、スーザン・アマカの連続得点などで猛攻をかけ、一時は４３−３８とリードした。し