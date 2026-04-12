◇パ・リーグ日本ハム７―１１ソフトバンク（2026年4月12日エスコンF）元日本ハムエースの岩本勉氏（54）が、自身のYouTube「岩本勉チャンネル」を更新。ソフトバンクに開幕から5連敗を喫した日本ハムの中継ぎ陣にあえて苦言を呈した。岩本氏が嘆いたのは7回。3番手で登板した古林睿煬がソフトバンク・周東に2ランを浴びた場面。「正味、この時点で勝負ありくらいの重さがあった」と振り返った。さらに8回のマウンドに