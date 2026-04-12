元モーニング娘。のタレント・保田圭（45）が12日、自身のインスタグラムを更新。自宅で育てていた100匹以上の金魚を手放したことを報告した。保田は、もともと金魚を一匹飼っていたが、昨年12月の誕生日に金魚一匹迎えたところ産卵し、60匹以上に繁殖。世話を続けていたが、「お世話になっている金魚屋さんに」譲渡すると明かしていた。この日は長男と一緒に東京墨田区にある金魚専門店を訪れ「巣立って行った赤ちゃん金魚