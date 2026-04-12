「ＤｅＮＡ６−５広島」（１２日、横浜スタジアム）広島は、逆転負けで３連敗となり、今季初めて借金２となった。打線は四回までに４得点。４番に今季初めてモンテロを起用するなど、組み替えて臨んだことが当たった。投手陣は、踏ん張りきれなかった。先発の床田は６回２／３を７安打４失点、６５球での交代となった。４−２の七回に、ドラフト３位・宮下（東洋大）にプロ１号ソロを被弾。さらに２死二塁とピンチを広げ