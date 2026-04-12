◇プロボクシング「コスメフェリーチェ＆エムラビpresentsYouwillbetheChampion28」（2026年4月12日大阪・住吉区民センター）気持ちだけが前がかりになっていた。メインイベントの東洋太平洋ミドル級タイトルマッチ10回戦。7回の開始直後にダウンを喫した王者の国本陸（29＝六島）が必死の形相で反撃に出る。「最初のダウンで、またやってしもた、ってなって。あかんモードに入ってしまった…」。ガードが甘くな