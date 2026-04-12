リヴァプールを率いるアルネ・スロット監督が、イングランド代表MFカーティス・ジョーンズとブラジル代表GKアリソンのUEFAチャンピオンズリーグ（CL）準々決勝・2ndレグのパリ・サンジェルマン（PSG）戦欠場を明言した。プレミアリーグ第32節が11日に行われ、リヴァプールは本拠地『アンフィールド』でフルハムと対戦。前半にリオ・ングモハが個人技から先制点を挙げると、エースのモハメド・サラーが追加点を記録し、2−0で勝