人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年4月13日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？12位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）ギブ＆テイクの精神が大事。家族サービスもおすすめ。11位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）気分が落ち込みがち。意識して笑顔を作ればテンションアップ！10位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）家族にいいニュースが。家