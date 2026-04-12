親の高齢化に伴う見守りや将来への備えを考え、生活拠点を実家に戻して家族と支え合う道を選ぶ人も少なくありません。All About ニュース編集部は、2026年3月25日、現在実家暮らしをしている人を対象にアンケート調査を実施。毎月の生活費や貯金額、実家暮らしをしている理由などを聞きました。今回は、愛知県大府市在住・48歳女性のエピソードを紹介します。【1人暮らしの1カ月あたりの平均生活費を見る】回答者のプロフィール＆