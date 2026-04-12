俳優・藤岡弘、さんの息子で俳優の藤岡真威人さんは4月12日、自身のX（旧Twitter）を更新。親子で仮面ライダー1号の変身ポーズを披露しました。【写真】藤岡真威人、親子で“変身”ポーズ「めちゃくちゃかっこいいです…」藤岡さんは「最高の思い出になりました！！！ 父さん、仮面ライダーありがとう！」とつづり、父で俳優の藤岡弘、さんと並んで仮面ライダー1号の変身ポーズをする姿など、貴重な親子ショットを披露しています。