「巨人−ヤクルト」（１２日、東京ドーム）巨人が今季２度目の完封負けで２連敗を喫した。ヤクルト先発の高梨の前に一人の走者も出せないまま試合が進んだ。２番でスタメン起用された中山はこの日が２４歳の誕生日。七回１死からチーム初安打となる中前打を放つと、ドームのＧ党からは安どの歓声が湧き上がった。完全試合を止めた中山は「チーム的にノーヒットだったですけど、特にそういう意識はなく、投手との勝負でしっ