京都府南丹市で3月23日から園部小学校の安達結希（あだち・ゆき）さん（11）が行方不明になっている。警察が捜索しているのは、小学校から約6キロ離れた山道の入口付近。規制線の前で元徳島県警捜査1課警部の秋山博康氏が解説する。その約５時間後、この付近で結希さんのものと見られる靴が見つかった。【映像】結希さんの遺留品が発見された場所（実際の様子）なぜこの場所で警察は規制線を張っているのだろうか。「通