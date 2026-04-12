ユーチューバー・HIKAKIN（ヒカキン、36）が10日に公式YouTubeチャンネルを更新。自身がプロデュースする麦茶「ONICHA」の発表動画について謝罪したが、後半の内容が物議を醸している。ヒカキンは1週間にわたり“謎の配信”を続けた件、既存の麦茶を「地味で主役ではなかった」「退屈な飲み物」と表現した件、「日本の麦茶、変えます」というスローガンを掲げていたにもかかわらず、原材料に外国産の大麦を使っていた件につい