俳優の安田顕（52）が、11日放送のTBS系「人生最高レストラン」（土曜午後11時30分）に出演。現在ハマっている歌手について語った。MCの加藤浩次から「ちょっと小耳に挟んだんですけど、ちゃんみなさんにハマってるって聞いたんですけど」と尋ねた。すると安田は「いや、大みそかに（紅白を）見まして。これは本物だと。置きにいってないなっていう。かましてんな」と明かした。ライブにはまだ行けておらず、行きたい気持ちはあり