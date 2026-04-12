韓国のタレントのユ・ビョンジェが、ガールズグループaespaのカリナに扮し、衝撃的なビジュアルを披露した。4月11日、YouTubeチャンネル『ユ・ビョンジェ』に公開された動画「カリナの笑ってはいけない誕生日パーティー」で、ユ・ビョンジェはカリナの楽曲『Supernova』のミュージックビデオを彷彿とさせる衣装とヘアスタイルを再現した。【写真】「曲線100％」なカリナの“やわらか”ボディカリナが見せたツインテールにタイトな