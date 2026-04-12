◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ６―５広島（１２日・横浜）ＤｅＮＡの勝又温史外野手（２５）がプロ８年目にして初めて打点を挙げた。１点をリードされた７回２死二塁。森浦の３球目。１４４キロを詰まらせながら左翼線に落とす適時二塁打で同点に追いつた。二塁上で力強く右拳を握り「自分の耳で聞いても音割れするくらい歓声がすごくて。こんな素晴らしい場所で大好きな野球ができて本当に心から感謝でいっぱいです」とかみ