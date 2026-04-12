お笑いコンビ「チョコレートプラネット」の長田庄平が、新車をお披露目した。長田は１２日までに自身のインスタグラムを更新。「７台目【ＴＯＹＯＴＡＧＲヤリス】」と記し、ブラックの車体の横でうれしそうに笑顔を浮かべるショットを公開した。また、ひとつ前の投稿では「６台目【ＭＩＴＳＵＯＫＡＭ５５】」と記し、別の愛車も披露。この投稿には「ラッピングのカラーリング格好良すぎです」「納車おめでとうござ