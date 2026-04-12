◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人２―０ヤクルト（１２日・東京ドーム）しびれる場面でプロ初登板が巡ってきた。２点リードの８回。オレンジ一色のスタンドから巨人ナインに送られる大声援の中、ヤクルトのドラフト４位左腕・増居翔太はマウンドに立った。トヨタ自動車に所属していた昨年８月３０日の都市対抗野球１回戦以来の東京ドーム。無表情に映りながらも「表情を変える余裕がなかったのが正直なところ。緊張して表情筋が機能し