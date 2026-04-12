◆東京六大学野球春季リーグ戦第１週第２日▽明大１２―０東大（１２日・神宮）秋春連覇を狙う明大が１２安打で１２得点を奪い、東大に連勝した。６回の守備からは為永皓内野手（１年＝横浜）がリーグ戦初出場し、７回１死の初打席は遊ゴロ、９回２死では四球を選んだ。昨年の甲子園では春Ｖ、夏８強の成績を残した横浜の同期で、六大学に進んだ早大・阿部葉太外野手、法大・片山大輔投手、奥村凌大内野手に先駆けてのリーグ戦デ