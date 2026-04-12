母の日にぴったりな、とっておきのギフトが登場♡「This is CHIFFON CAKE.」とアーティフィシャルフラワー専門店「hymii」がコラボした限定セットが、2026年4月10日（金）より発売されます。スイーツとブーケを組み合わせた特別な贈り物は、見た目の華やかさはもちろん、贈る時間そのものを大切にしたい方にぴったり。心ときめく母の日ギフトをチェックしてみて♪ “余白”を楽しむ上質ギフト