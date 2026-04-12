大分県豊後大野市の山中に遺体を遺棄した疑いで男が逮捕された事件で、12日午後、身元不明の遺体が発見されました。大分県内では、10代の女性が行方不明になっていて、警察が関連を調べています。死体遺棄の疑いで逮捕・送検されたのは、大分市元町に住む職業不詳の姫野忠文容疑者（58）です。警察によりますと、姫野容疑者は先月上旬ごろ、豊後大野市の山中に遺体を遺棄した疑いが持たれています。県内の10代後半の女性が行方不明