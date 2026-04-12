私アンジュ（36）。今日はナツキ（小2・息子）とユイ（年少・娘）の2人の子どもを公園で遊ばせていたら、ナツキのお友だちハジメくんも妹と公園に来ていたようで、一緒に遊ぶことになりました。4人で楽しく遊んでいたのですが、ハジメくんと登校班が同じだというカズキくん（小4）がやってきて一緒に遊びたがるのです。カズキくんは年齢が上で危険な遊びを提案するし口調が乱暴。今日は遊べないことを告げたのに、私が目を離した隙