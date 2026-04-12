任期満了に伴う出水市長選挙はまもなく投票が締め切られます。出水市長選挙に立候補しているのは届け出順に新人で前の市議会議員、田上 真由美さん(62)、現職で3期目を目指す椎木 伸一さん(66)のいずれも無所属の2人です。投票はまもなく締め切られ、即日開票されます。一方、任期満了に伴う姶良市長選挙は12日に告示され、現職と新人の2人が立候補しました。届け出順に現職で3期目を目指す湯元 敏浩さん(61)、新人で元県議会