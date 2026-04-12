サッカー元日本代表の小野 伸二さんが12日、鹿児島市で小学生を対象にサッカー教室を開きました。小学生を対象に行われたこのサッカー教室は、明治安田生命が全国各地で開催しています。小野 伸二さんは1998年のサッカーワールドカップフランス大会に、日本代表史上最年少の18歳で出場した名選手です。小野さんは、子どもたちとサッカーのミニゲームなどを行い、変幻自在のリフティ