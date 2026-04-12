＜東建ホームメイトカップ最終日◇12日◇東建多度カントリークラブ・名古屋 （三重県）◇7090ヤード・パー71＞石坂友宏との2ホールに及ぶプレーオフ。最後はパーパットがカップをくるりと回り、稲森佑貴は決め切れずに惜敗した。それでも、18番グリーンを後にした表情はどこか清々しかった。【写真】新婚プロのうれしい初勝利「正直、このコースは苦手だったので…」。国内開幕戦でここまで戦えるとは、自身でも想像していなかっ