＜マスターズ 3日日◇10日◇オーガスタ・ナショナルGC（ジョージア州）◇7565ヤード・パー72＞ゴルフの祭典「マスターズ」の3日目。2021年の覇者で2度目の優勝を狙う松山英樹は、16位タイから出たこの日は6バーディ・6ボギーの「72」と伸ばせず、トータル2アンダー・29位タイに後退。過去2度の出場経験があり、中継するTBSの解説をことしから務める藤田寛之は、松山のプレーをどうみたか。〈連続写真〉松山英樹はアドレスよりも左