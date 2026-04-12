公務を虚偽の理由で退席し、議会から辞職勧告決議を突きつけられていた新潟県糸魚川市の近藤新二市議が支援者に虚偽の説明をしていたとして謝罪した。それでも、近藤市議は議員を続ける考えを示している。 ■糸魚川市議 公務の途中「歯医者に行く」と嘘をつき忘年会へ出席 糸魚川市役所の一室に現れた近藤新二 糸魚川市議。 冒頭で「私の不適切な行動と虚偽により、多大なるご迷惑をおかけしたことを心よりお詫び申し上げま