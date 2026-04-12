キー局出身の大人気アナウンサーが「見慣れない」ABEMAの番組に満を辞して初登場。美しいドレス姿に多くの視聴者がリアクションを寄せている。【映像】岩田アナがMCを務める『最強バズりソング歌謡祭』の模様（生放送中）ABEMAが2026年4月11日に開局10周年を迎えることを記念して同日から放送されている『30時間限界突破フェス』。12日の19時から始まったグランドフィナーレ企画『最強バズりソング歌謡祭』がスタートすると、M