高市政権で初となる自民党大会が行われ、憲法改正の発議に強い意欲を示しました。【映像】自民党のガチャガチャ平井雄也記者リポ「高市総理のパネルが設置されるなど『高市人気』が全面に押し出されています」会場には、高市総理の限定グッズが手に入るコーナーも設置されました。高市総理は、「選挙に勝ち続ける強い自民党を作る」と述べ、憲法改正など公約の実現を急ぐ考えを強調しました。高市総理「（憲法）改正の発議につ