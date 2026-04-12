総合格闘家の皇治が、ABEMA10周年特別番組『30時間限界突破フェス』に出演した。【写真】元ボイメン小林豊、万引き解雇の騒動を初告白『30時間限界突破フェス』は、11日午後3時に始まり、きょう12日午後10時まで生放送。この中で、ニューヨーク、さらば青春の光がレギュラー出演するABEMAオリジナル番組『愛のハイエナ』シリーズの特別編『あつまれ ハイエナの森』が生放送された。ネットニュースで話題の人物や炎上して消え