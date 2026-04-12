ノア１２日の名古屋大会で、ＧＨＣジュニアタッグ王者のアレハンドロ、ドラゴン・ベイン（２６）組が「ライコス・ジム」ことキッド・ライコス１号（２９）、キッド・ライコス２号（２３）の挑戦を退け、初防衛に成功した。欧州マットで名を馳せるタッグチームを迎え撃った王者組は、攻守が目まぐるしく入れ替わるスピーディーな戦いを披露。合体ブレーンバスターを狙われたベインがこれを阻止すると、アレハンドロがベインを踏