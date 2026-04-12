【その他の画像・動画等を元記事で観る】キタニタツヤが、4月より放送中のTVアニメ『NEEDY GIRL OVERDOSE』のEDテーマ「れびてーしょん」が4月12日(日)に先行配信がスタート。ジャケット画像も公開された。2022年にWSS playgroundより発売され、累計300万本を突破した「NEEDY GIRL OVERDOSE」（通称：ニディガ）。TVアニメ『NEEDY GIRL OVERDOSE』の放送・配信情報が決定、毎週土曜24:30よりTOKYO MX、BS11、WOWOWほかにて順次放送