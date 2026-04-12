任期満了に伴う出水市の市長選挙はきょう12日、投票が行われています。 出水市長選挙に立候補しているのは、届け出順に、 ▼新人で元出水市議会議長の田上真由美さん(62) ▼現職で3期目を目指す椎木伸一さん(66) の2人で、いずれも無所属です。 午後4時時点の投票率は22.57%で、4年前の前回を4.94ポイント下回っています。 投票は、一部の投票所をのぞいて午後7時までで、開票は午後8時10分からです。午後10時ごろ、