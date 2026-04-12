任期満了に伴う姶良市長選挙がきょう12日に告示され、現職と新人のあわせて2人が立候補しました。 姶良市長選挙に立候補したのは、届け出順に、 ▼現職で3期目を目指す湯元敏浩さん(61) ▼新人で元県議の米丸麻希子さん(50) の2人で、いずれも無所属です。 （湯元敏浩候補(61) 無・現(2)）「私はしっかりと国と県とのパイプで姶良市に利益をもたらしていきます。皆さんと一緒にこの明るい姶良市をキープ、そして