12日朝、山形県尾花沢市で野火火災があり、下草などおよそ170平方メートルが焼けました。12日午前8時50分ごろ、尾花沢市野黒沢の野黒沢堤ののり面から煙と炎が上がっているのを近くを通行していた60歳代の男性が119番通報しました。駆け付けた消防が消火にあたり、火はおよそ10分後に消し止められましたが、この火事で下草などおよそ173平方メートルが焼けました。この火事によるけが人はいませんでした。また、建物な