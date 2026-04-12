JR仙山線は強風の影響で12日始発から上下合わせて19本が運休し、2100人に影響が出ました。JR東日本によりますと仙山線は強風の影響で、12日始発から午後2時ごろまでの、愛子～山寺間の上下線全線、山寺～山形の上下線の2割程度の運転を取り止めました。この影響で、上下合わせて19本が運休となり、乗客2100人に影響が出ました。12日午前9時時点の最大瞬間風速は、酒田市飛島で16.7メートル、新庄で8.9メー