12日午前、山形県大石田町で下草などが焼ける火事がありました。けが人はいませんでした。12日午前11時45分ごろ、大石田町今宿で、下草などが燃えているのを近くで農作業をしていた60歳代の男性が見つけ、119番通報しました。駆け付けた消防が消火にあたり、火はおよそ15分後に消し止められましたが、下草などおよそ435平方メートルが焼けました。けが人はいませんでした。警察の調べによりますと、近くで70歳代の男性が段ボ