バスケットボールB2リーグのパスラボ山形ワイヴァンズは12日、アウェーで青森ワッツと対戦し、78対72で勝利しました。第2クオーターまでは劣勢を強いられたワイヴァンズでしたが、第3クオーターから追い上げを見せ、最終クオーターで逆転、78対72で青森に勝利しました。4試合ぶりの白星で、通算成績は13勝43敗。順位は東地区の7チーム中、5位に上がりました。次節は