ピンチに頼れるのはやはり「豚こま」 新年度＆新生活の始まる4月は、何かと物入り。そんなとき頼りになるのが、家計の強い味方である「豚こま」です。ということで、今回は、「豚こま」で作れる節約おかずにフィーチャーしました。 子どもが喜ぶおかず5選 今回ピックアップしたのは、「豚こま」で作れる定番の節約おかずたち。唐揚げ、酢豚などブロック肉を使うようなレシピも、作れてしまうのはビックリですね！節約していると