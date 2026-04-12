◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ東▽第１０節浦和１―１東京Ｖ（１２日・埼玉スタジアム）浦和はＰＫ戦の末に東京Ｖに敗れ、５連敗となった。後半１分、カウンターからＦＷ肥田野蓮治が決めて先制。しかしＤＦ根本健太のハンドで与えたＰＫによる失点で追いつかれ、試合はＰＫ戦に。ＰＫ戦では渡辺凌磨、サビオ、照内利和が失敗して１―４と敗れた。後半開始直後、前半務めた２トップの一角から右ウイングにポジションを変えた