「SUNトピ」は福山佳那気象予報士です。いまが旬のタケノコ。お刺身で食べても、天ぷらで食べても美味しいんです。今回は、たけのこの里にいってきました福山佳那 気象予報士「千葉県大多喜町。生憎の雨ではあるんですが、『雨後の筍』と言うように、タケノコにとっては恵みの雨となっています」千葉県は関東一のタケノコ産地。その中でも、大多喜町のタケノコはエグみが少なく柔らかいそうなんです。そこで、山口農園の山口