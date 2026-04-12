12日は全国的に高気圧に覆われ、穏やかな日曜日となり、西日本を中心に夏日となった所もありました。各地の様子です。赤や白、黄色など、色とりどりに咲いたチューリップの花。東京・立川市と昭島市にまたがる昭和記念公園では、葉桜となった桜に代わって今、チューリップが見頃を迎えています。小学校入学を記念して写真を撮りに来た親子は「めちゃくちゃきれいで、春というより初夏みたいな感じ」と話しました。東京都心の12日の