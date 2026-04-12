同僚からの入れ知恵によって余計にモヤモヤ…こんな話を聞いたら、まさかうちの夫もハマってるんじゃ…と不安になってしまいますね。ガールズバーに行っていたのは"ほぼクロ"だと思いますが、さぁ…夫の反応は!?>>【まんが】夫が夜のお店の常連に⁉︎(ウーマンエキサイト編集部)